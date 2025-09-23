Após duas reuniões, comissão arquiva processo contra Furlan no caso do ‘mata-leão’

Vereadores ignoram vídeo da agressão e arquivam denúncia por unanimidade

Por SELES NAFES

Por unanimidade, os 3 vereadores da comissão processante da Câmara de Macapá aprovaram, na manhã desta terça-feira (23), o arquivamento do processo contra o prefeito Antônio Furlan (MDB), pela agressão a jornalistas no canteiro de obras do Hospital Municipal de Macapá, no caso que ficou conhecido como ‘mata-leão’.

A denúncia havia sido protocolada pelo cinegrafista Iran Fróes, que foi imobilizado pelo prefeito, mas outros jornalistas da equipe foram agredidos e presos. Apesar do vídeo mostrando a agressão, o delegado do caso levou em consideração somente o depoimento do prefeito e de suas assessoras supostamente agredidas pelos jornalistas, o que também não ficou comprovado.

Depois de apenas duas sessões, o relator da comissão, vereador Alessandro Monteiro, líder do PDT, emitiu um parecer na última sexta-feira (19) opinando pelo arquivamento da denúncia, e por uma simples advertência ao prefeito. O relator ignorou o vídeo da agressão e o exame negativo de corpo de delito das assessoras, além dos depoimentos dos jornalistas, baseando-se apenas nas impressões do delegado (que já declarou admiração pelo prefeito) e na falta de um boletim de ocorrência e de corpo de delito de Fróes.

Nesta terça, o voto pelo arquivamento foi acompanhado por Alexandre Azevedo (REP), da base de apoio do prefeito, e pelo presidente Ruzivan Pontes (REP) por uma questão protocolar diante do placar de 2 x 1.

O parecer pelo arquivamento foi lido em plenário, e não precisa ser aprovado pelo colegiado de 23 vereadores da capital. Desde que foi criada, a comissão se reuniu efetivamente apenas duas vezes, sem que nenhum depoimento fosse tomado.