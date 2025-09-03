Após ligação, investigado por homicídio cai em emboscada e é morto com tiro no rosto

Crime ocorreu em área dominada por facção, bairro Jardim Felicidade I, na zona norte de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

Um jovem investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) foi morto com um tiro no rosto na noite desta terça-feira (2), ao chegar a uma área conhecida como Pontes, no bairro Jardim Felicidade I, zona norte de Macapá.

Por volta das 21h30, a polícia foi acionada e encontrou o corpo de Felipe Tavares Ribeiro, de 20 anos, caído em uma passarela de concreto da Avenida Ancelmo Paulo Ramos. No bolso dele, os peritos encontraram 11 porções de drogas.

As evidências indicam uma execução motivada por acerto de contas ligado ao crime organizado. Felipe era investigado por envolvimento em execuções relacionadas à disputa entre facções rivais e teria sido atraído de sua residência, no bairro Renascer, após receber uma ligação, segundo apuração do delegado Paulo Moraes, da DHPP.

Testemunhas relataram que, ao chegar ao encontro marcado, ele caiu em uma emboscada e foi atacado por criminosos que fugiram em um carro branco, ainda não identificado.

De acordo com Moraes, a vítima não costumava permanecer muito tempo em determinados bairros. Já havia morado na “Matinha”, área de intenso tráfico de drogas no bairro São Lázaro, e recentemente retornara do município de Oiapoque.

Militares do 2º Batalhão e do Bope auxiliaram os investigadores em incursões pela região, mas até o fechamento desta matéria ninguém havia sido preso. Informações que possam ajudar na elucidação do caso podem ser repassadas ao disque-denúncia da DHPP, pelo número (96) 99170-4302.