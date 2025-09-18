Após noite de caos, CTMac diz que recolhimento surpresa dos ônibus foi ‘situação pontual’

Maior empresa de ônibus da capital detém 80% das linhas e teria suspendido viagens por falta de subsídios da prefeitura

Por SELES NAFES

Após uma noite caótica praticamente sem transporte público em Macapá, a Companhia de Trânsito e Transporte de Macapá (CTMac), responsável pelo gerenciamento e fiscalização do sistema, se posicionou sobre a paralisação repentina feita pela maior empresa de ônibus da capital, a Nova Macapá.

Sem revelar detalhes sobre os motivos da “operação tartaruga”, a CTMac admitiu que houve “falha” evitando citar que houve o recolhimento surpresa da frota na noite de quarta-feira (17), deixando paradas lotadas e os poucos ônibus em circulação superlotados.

A Nova Macapá responde por cerca de 80% das linhas urbanas e estaria enfrentando dificuldades para receber da prefeitura subsídios como o auxílio financeiro de parte da tarifa, combustível e o pagamento das viagens extras da Expofeira.

Em nota oficial divulgada nesta quinta-feira (18), a CTMac afirmou que a situação já foi “totalmente normalizada” e que os 55 veículos da empresa voltaram a circular regularmente desde às 5h da manhã, atendendo todos os itinerários previstos. Oficialmente, a prefeitura sempre divulgou que a empresa tinha colocado 80 veículos em circulação.

“A situação foi pontual e, assim que identificada, imediatamente solucionada. A operação já está totalmente normalizada e o sistema restabelecido”, informou a companhia.

A autarquia acrescentou que segue acompanhando a operação “para garantir a qualidade do serviço prestado à população”.