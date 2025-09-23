Após polêmica, Bárbara Kelly surge com visual diferente da seminudez habitual

Por RODRIGO DIAS
Bárbara Kelly, figura pública que esteve no centro de uma recente polêmica sobre sua forma de se vestir, foi vista em Macapá com um visual diferente. A cena, filmada por um motorista e compartilhada nas redes sociais, mostra Bárbara em uma calçada, ouvindo música e fazendo sua performance característica — mas desta vez com uma mudança na vestimenta.
Em vez do top e da minibermuda que costumavam compor seus trajes, ela aparece usando uma camisa preta larga, que cobre boa parte do corpo. A alteração no estilo ocorre dias após um intenso debate online provocado por declarações do apresentador e jornalista Haroldo Santos, do Programa Cidade Alerta Amapá.
A polêmica
Na última quarta-feira (17), durante transmissão ao vivo na TV Equinócio, Santos criticou a forma como Bárbara se veste, chamando seus trajes de “ridículos” e “vergonhosos”. Ele chegou a acusá-la de cometer “atentado ao pudor” e pediu a intervenção do poder público.
A fala, que citava especificamente o uso de “fio dental” e uma performance realizada durante a 54ª Expofeira do Amapá, gerou repercussão imediata nas redes sociais. Parte dos internautas saiu em defesa da liberdade de expressão e de vestimenta de Bárbara, enquanto outros endossaram as críticas do apresentador.
A nova aparição de Bárbara Kelly, agora com visual diferente, adiciona um elemento a mais ao debate e levanta questionamentos sobre o impacto da exposição pública e da pressão social em torno da imagem da travesti.
O Portal SelesNafes.Com chegou a entrar em contato com Santos, que ficou de opinar novamente sobre o assunto assim que fosse possível em razão da sua corrida rotina de trabalho, contudo, isto não ocorreu até o horário desta publicação.