Após recordes na 2ª noite, Festival Equinócio se consolida como produto turístico

Público de 80 mil pessoal no sábado ficou acima da expectativa; vendas no festival gastronômico bateu R$ 1,7 milhão

Da REDAÇÃO

O sábado (20) entrou para a história cultural do Amapá. A segunda noite do Festival Equinócio levou 80 mil pessoas ao Sambódromo de Macapá, em uma explosão de música, diversidade e turismo.

Com os hotéis praticamente lotados (99% de ocupação), o evento movimenta intensamente a economia da capital. O Festival Gastronômico “Sabores e Saberes das Estações” também registrou números impressionantes: R$ 1,7 milhão em vendas e cerca de 50 mil degustações em apenas dois dias, consolidando-se como vitrine da culinária amapaense.

Mais de 500 profissionais trabalharam para garantir organização e conforto. O Sambódromo funcionou com infraestrutura impecável e sem registros policiais de maior relevância. Famílias inteiras, turistas e moradores puderam aproveitar os shows em um clima de celebração segura.

Gloria Groove incendiou o palco com sua energia característica, enquanto Ludmilla transformou o espaço em uma gigantesca pista de dança, cantando sucessos ao lado do público. As duas artistas emocionaram ao erguer a bandeira do Amapá diante da multidão.

A visão do idealizador

O senador Randolfe Rodrigues, responsável pela criação do festival, destacou o alcance do evento:

“Isto é a materialização do nosso sonho. Mais do que uma festa, estamos construindo um patrimônio cultural e econômico para o Amapá. O Equinócio merece essa celebração majestosa, e o povo amapaense e nossos visitantes merecem um evento desse nível”, comentou.

O que vem por aí

Neste domingo (21), o festival continua com a Grande Batalha de Melody, reunindo 17 grupos de tecnobrega e melody em uma disputa marcada por criatividade, beats contagiantes e a força da música amazônica.

Além disso, o público ainda poderá aproveitar:

Aventura Radical : tirolesa de 100 metros e parede de escalada, acesso gratuito.

Último dia do Festival Gastronômico : pratos típicos a preços populares.

Feira de Artesanato e Sustentabilidade: valorizando a produção criativa local.