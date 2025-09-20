Após reunir 45 mil na 1ª noite, Festival Equinócio volta hoje com Glória Groove e Ludmilla

O evento, que celebra a passagem do Sol pela Linha do Equador e a chegada da primavera, ocorre com entrada gratuita no Sambódromo de Macapá

Compartilhamentos

Da REDAÇÃO

Após arrastar uma multidão de mais de 45 mil pessoas ao Sambódromo de Macapá na primeira noite, o Festival Equinócio retorna neste sábado (20) com expectativa de público ainda maior. A programação tem como destaques as apresentações nacionais de Glória Groove, às 21h, e Ludmilla, às 23h, prometendo transformar o palco principal em uma explosão de música, diversidade e energia.

O evento, que celebra a passagem do Sol pela Linha do Equador e a chegada da primavera, consolidou-se como um dos maiores festivais da região Norte. A primeira noite comprovou isso: além da maratona de shows, o público aprovou a estrutura oferecida, como o palco estrategicamente posicionado para favorecer a visão das arquibancadas liberadas e o uso do estacionamento do Zerão, que garantiu fluidez e comodidade no acesso.

A segurança e a organização também foram elogiadas. Não houve registros de ocorrências policiais de maior gravidade, e a infraestrutura de banheiros e áreas de circulação se manteve limpa e funcional ao longo de toda a programação.

Outro destaque foi o Festival Gastronômico “Sabores e Saberes das Estações”, onde restaurantes participantes venderam praticamente toda a produção, valorizando a culinária amapaense diante de milhares de visitantes.

Na música, a noite de estreia ficou marcada pelas apresentações de Jorge Vercillo, que emocionou com seu repertório romântico, e do duo Anavitória, que encerrou em clima de poesia e celebração.

Além das atrações musicais, o festival oferece experiências diversificadas, como a tirolesa de 100 metros, o paredão de escalada de acesso gratuito, feira de artesanato e sustentabilidade e oficinas científicas e culturais voltadas para todas as idades.

Com o sucesso já consolidado na estreia, a segunda noite promete ampliar a festa e reafirmar Macapá como palco de um fenômeno cultural que une tradição, gastronomia, turismo e grandes espetáculos.

O festival é realizado pela Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel), com apoio do senador Randolfe Rodrigues, Governo do Amapá, da Embratur e do Banco do Brasil.