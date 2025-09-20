Após reunir 45 mil na 1ª noite, Festival Equinócio volta hoje com Glória Groove e Ludmilla

Da REDAÇÃO
Após arrastar uma multidão de mais de 45 mil pessoas ao Sambódromo de Macapá na primeira noite, o Festival Equinócio retorna neste sábado (20) com expectativa de público ainda maior. A programação tem como destaques as apresentações nacionais de Glória Groove, às 21h, e Ludmilla, às 23h, prometendo transformar o palco principal em uma explosão de música, diversidade e energia.
O evento, que celebra a passagem do Sol pela Linha do Equador e a chegada da primavera, consolidou-se como um dos maiores festivais da região Norte. A primeira noite comprovou isso: além da maratona de shows, o público aprovou a estrutura oferecida, como o palco estrategicamente posicionado para favorecer a visão das arquibancadas liberadas e o uso do estacionamento do Zerão, que garantiu fluidez e comodidade no acesso.
A segurança e a organização também foram elogiadas. Não houve registros de ocorrências policiais de maior gravidade, e a infraestrutura de banheiros e áreas de circulação se manteve limpa e funcional ao longo de toda a programação.
Outro destaque foi o Festival Gastronômico “Sabores e Saberes das Estações”, onde restaurantes participantes venderam praticamente toda a produção, valorizando a culinária amapaense diante de milhares de visitantes.
Na música, a noite de estreia ficou marcada pelas apresentações de Jorge Vercillo, que emocionou com seu repertório romântico, e do duo Anavitória, que encerrou em clima de poesia e celebração.
Além das atrações musicais, o festival oferece experiências diversificadas, como a tirolesa de 100 metros, o paredão de escalada de acesso gratuito, feira de artesanato e sustentabilidade e oficinas científicas e culturais voltadas para todas as idades.
Com o sucesso já consolidado na estreia, a segunda noite promete ampliar a festa e reafirmar Macapá como palco de um fenômeno cultural que une tradição, gastronomia, turismo e grandes espetáculos.
O festival é realizado pela Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel), com apoio do senador Randolfe Rodrigues, Governo do Amapá, da Embratur e do Banco do Brasil.