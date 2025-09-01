Após sair de boate, motociclista colide contra poste e não resiste

Acidente ocorreu na madrugada de domingo (31), no município de Laranjal do Jari, que fica a 270 km de Macapá.

Por JONHWENE SILVA

Após sair de uma boate, o motociclista Orivaldo Lobato Benayon perdeu a vida em um acidente grave registrado na avenida Tancredo Neves, no bairro Agreste, em Laranjal do Jari, no sul do Amapá, a 270 km de Macapá. Ele conduzia a moto durante a madrugada de domingo (31), quando se chocou violentamente contra um poste.

A força do impacto foi tão grande que o capacete usado pela vítima foi arremessado, e a motocicleta só parou cerca de 30 metros depois do ponto da colisão. Câmeras de segurança de estabelecimentos próximos registraram o momento do acidente, mostrando a violência do choque.

De acordo com informações repassadas pela esposa de Orivaldo à Polícia Militar, ele havia passado a noite em uma boate antes de seguir para casa. Foi ela quem comunicou o caso às autoridades.

Muito conhecido na cidade por sua participação em eventos de som automotivo, Benayon recebeu homenagens de amigos ainda no domingo.