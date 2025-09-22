CONFRONTO

Após trocar tiros com traficantes, policiais prendem suspeito com drogas

Caso ocorreu no bairro Cidade Nova, área conhecida pelo domínio do tráfico de drogas.
Um tiroteio entre policiais e traficantes terminou com a prisão de um suspeito no bairro Cidade Nova, em Macapá. O episódio ocorreu na sexta-feira (19), após denúncia repassada ao 6º Batalhão da Polícia Militar.

A informação dava conta de que um grupo de indivíduos estaria efetuando disparos de arma de fogo e comercializando entorpecentes na Passagem Piauí, área de pontes conhecida pela intensa disputa entre facções.

Suspeito foi levado para o Ciosp do Pacoval

Ao chegar ao local, os militares foram recebidos a tiros por vários suspeitos, que também tentaram fugir. Houve revide, mas ninguém ficou ferido.

De acordo com o relatório da ocorrência, durante o cerco policial, um dos suspeitos, identificado como Jhonathan Kauã Costa Pantoja, de 19 anos, invadiu uma residência. Dentro do imóvel, ele foi preso em flagrante com porções de maconha e cocaína encontradas em seus bolsos.

