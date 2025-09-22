Após trocar tiros com traficantes, policiais prendem suspeito com drogas

Caso ocorreu no bairro Cidade Nova, área conhecida pelo domínio do tráfico de drogas.

Por OLHO DE BOTO

Um tiroteio entre policiais e traficantes terminou com a prisão de um suspeito no bairro Cidade Nova, em Macapá. O episódio ocorreu na sexta-feira (19), após denúncia repassada ao 6º Batalhão da Polícia Militar.

A informação dava conta de que um grupo de indivíduos estaria efetuando disparos de arma de fogo e comercializando entorpecentes na Passagem Piauí, área de pontes conhecida pela intensa disputa entre facções.

Ao chegar ao local, os militares foram recebidos a tiros por vários suspeitos, que também tentaram fugir. Houve revide, mas ninguém ficou ferido.

De acordo com o relatório da ocorrência, durante o cerco policial, um dos suspeitos, identificado como Jhonathan Kauã Costa Pantoja, de 19 anos, invadiu uma residência. Dentro do imóvel, ele foi preso em flagrante com porções de maconha e cocaína encontradas em seus bolsos.