Apresentador critica quase nudez de Bárbara Kelly e divide opiniões: ‘ridículo e vergonhoso’

Por RODRIGO DIAS

Um comentário feito ao vivo pelo jornalista Haroldo Santos, apresentador do Cidade Alerta Amapá, da TV Equinócio (afiliada da RecordTV), gerou intenso debate nas redes sociais. A fala, ocorrida na última quarta-feira (17), foi direcionada a Bárbara Kelly, travesti e figura pública de Macapá conhecida por suas performances e trajes extravagantes.

O tema surgiu no primeiro bloco do programa, quando se discutia a prisão de um homem por comportamento obsceno. A produção lembrou o apresentador da forma como Bárbara costuma se vestir, e ele passou a descrevê-la em tom crítico.

“A Bárbara Kelly. Não é porque é a Bárbara Kelly que a gente vai deixar ela andar com fio dental. Esse final de semana agora estava ridículo! Ridículo!”, declarou Santos.

Ele também citou a participação de Bárbara em um evento na 54ª Expofeira do Amapá, usando termos pejorativos para descrever sua vestimenta.

“Quando ela foi lá naquele cavalo… touro mecânico, foi um Deus nos acuda. Gente, isso é vergonhoso!”, afirmou.

O apresentador encerrou o comentário fazendo um apelo ao poder público e classificando a forma de se vestir de Bárbara como crime.

“Tá na hora do poder público chamar a Bárbara Kelly e dizer: ei, tudo tem limite. Isso aí é atentado ao pudor, é crime, e ninguém faz nada”, disse.

A repercussão foi imediata. Nas redes sociais, internautas se dividiram: enquanto uns defendem a liberdade de expressão e de vestimenta de Bárbara Kelly, outros concordaram com a crítica do apresentador, levantando o debate sobre os limites do pudor em espaços públicos.