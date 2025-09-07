Areia e caroço de açaí adaptam cultivo hidropônico ao clima do Amapá

Inovação apresentada na 54ª Expofeira promete ampliar a produção da agricultura familiar com menor custo e maior eficiência.

Compartilhamentos

Por ELDER DE ABREU

Areia e caroço de açaí estão sendo utilizados como alternativas para adaptar a hidroponia ao clima quente e úmido do Amapá. A inovação confere conforto térmico às plantas, reduz o estresse causado pelas altas temperaturas e torna viável, na linha do Equador, um sistema de cultivo originalmente desenvolvido para regiões frias.

O modelo foi apresentado na 54ª Expofeira do Amapá, em um espaço experimental que demonstra como a técnica pode fortalecer a agricultura familiar. No local, produtores e visitantes conheceram de perto o funcionamento da hidroponia, método que dispensa o uso de solo e utiliza uma solução nutritiva com reaproveitamento de água e adubos solúveis.

Segundo o engenheiro agrônomo Wescley Mendes, a técnica já vem sendo aplicada em hortas de agricultores amapaenses.

“A areia e o caroço de açaí ajudam a controlar a temperatura e garantem melhor desenvolvimento das hortaliças. Já temos produtores da agricultura familiar utilizando esse sistema, com destaque para o cultivo de alface, rúcula, cebolinha, couve, maxixe e tomate-cereja”, explicou.

O funcionamento é simples e eficiente: a solução nutritiva é preparada em caixas d’água de até mil litros e bombeada para as plantas por meio de tubulações ligadas a um temporizador programado.

O que não é absorvido pelas raízes retorna à caixa d’água, reduzindo quase a zero o desperdício de água e nutrientes. Essa recirculação garante economia de até 90% no uso hídrico quando comparado à irrigação convencional.

Entre outras vantagens, estão o tempo de colheita mais rápido – cerca de 40 a 42 dias, contra 60 no cultivo tradicional – e o aumento da durabilidade das hortaliças. Enquanto no solo o tempo de prateleira é de 3 a 4 dias, no sistema hidropônico pode chegar a até uma semana, ampliando as chances de comercialização.

A tecnologia está sendo divulgada pela Secretaria de Desenvolvimento Rural (SDR) durante a Expofeira como uma vitrine de inovação. Escolas, técnicos e produtores têm recebido capacitações para replicar o sistema em propriedades rurais por meio de programas como o Amapá Mais Produtivo e o Frap. A expectativa é que o método contribua para ampliar a oferta de alimentos limpos, com menor custo e maior eficiência produtiva no estado.