Assaltante usou moto da mãe em roubo, diz polícia

Por OLHO DE BOTO
Um dos criminosos que assaltou um posto de combustíveis no bairro Beirol, em Macapá, utilizou a motocicleta da própria mãe para praticar o crime, segundo informações da Polícia Militar. O veículo já foi apreendido, mas os suspeitos continuam foragidos.
O assalto ocorreu na tarde de quinta-feira (18) e durou menos de dois minutos. As câmeras de segurança do estabelecimento registraram a ação. Nas imagens, a dupla chega em uma motoneta branca às 15h07. O piloto permaneceu do lado de fora aguardando a fuga, enquanto o comparsa, armado e usando um capacete rosa, rendeu um casal de funcionários próximo à bomba de gasolina e os levou para uma sala da empresa.
As vítimas foram trancadas no local, enquanto os assaltantes fugiram levando cerca de R$ 500 e dois celulares. Momentos depois, a motocicleta foi encontrada abandonada no bairro Araxá.
De acordo com a polícia, os dois homens já foram identificados, mas ainda não foram capturados. Informações que possam ajudar nas buscas podem ser repassadas pelo número 190.
O major Alex Sandro, relações públicas da PM, reforçou a importância de não reagir em situações como essa.
“Em casos de assalto, a população deve manter a calma, entregar os valores e acionar as forças policiais assim que possível”, destacou.