Assaltante usou moto da mãe em roubo, diz polícia

O veículo foi apreendido na zona sul de Macapá, mas os suspeitos continuam foragidos.

Compartilhamentos

Por OLHO DE BOTO

Um dos criminosos que assaltou um posto de combustíveis no bairro Beirol, em Macapá, utilizou a motocicleta da própria mãe para praticar o crime, segundo informações da Polícia Militar. O veículo já foi apreendido, mas os suspeitos continuam foragidos.

O assalto ocorreu na tarde de quinta-feira (18) e durou menos de dois minutos. As câmeras de segurança do estabelecimento registraram a ação. Nas imagens, a dupla chega em uma motoneta branca às 15h07. O piloto permaneceu do lado de fora aguardando a fuga, enquanto o comparsa, armado e usando um capacete rosa, rendeu um casal de funcionários próximo à bomba de gasolina e os levou para uma sala da empresa.

As vítimas foram trancadas no local, enquanto os assaltantes fugiram levando cerca de R$ 500 e dois celulares. Momentos depois, a motocicleta foi encontrada abandonada no bairro Araxá.

De acordo com a polícia, os dois homens já foram identificados, mas ainda não foram capturados. Informações que possam ajudar nas buscas podem ser repassadas pelo número 190.

O major Alex Sandro, relações públicas da PM, reforçou a importância de não reagir em situações como essa.

“Em casos de assalto, a população deve manter a calma, entregar os valores e acionar as forças policiais assim que possível”, destacou.