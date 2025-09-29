Ataque a tiros causa pânico em bairro da zona norte

Tiroteio ocorreu em frente à Ponte do Baleia, no bairro São Lázaro.

Compartilhamentos

Por OLHO DE BOTO

Um ataque a tiros na noite deste domingo (28) provocou pânico e correria pelas ruas do bairro São Lázaro, na zona norte de Macapá. O atentado ocorreu por volta de 21h20, nas proximidades da Ponte do Baleia, e foi praticado por dois criminosos que estavam de bicicleta.

Imagens de câmeras de monitoramento mostram que a dupla já chegou atirando contra dois jovens que conversavam em via pública. As vítimas correram em direção às pontes e conseguiram escapar ilesas do tiroteio.

Os suspeitos fugiram antes da chegada da Polícia Militar e ainda não foram identificados. A principal linha de investigação aponta para um possível acerto de contas ligado à disputa entre facções pelo controle do tráfico de drogas na região.

O episódio assustou moradores e transeuntes, mas ninguém da comunidade foi atingido. A tentativa de homicídio é investigada pela Polícia Civil do Amapá, e informações que ajudem na identificação dos criminosos podem ser repassadas ao disk denúncia da DHPP pelo número (96) 99170-4302.