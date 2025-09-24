Atlas Solar conquista prêmio nacional e projeta Amapá como referência em energia limpa

O estudo foi idealizado pelo senador Davi Alcolumbre (União), que comemorou a premiação durante congresso em Brasília

Da REDAÇÃO

O Amapá alcançou visibilidade inédita no cenário nacional ao ver o Atlas Solar, lançado em 2024, receber o título de “Boa Prática Nacional” no Congresso Brasileiro de Minas e Energia 2025. A premiação, organizada pela Fundação Getúlio Vargas (FGV Energia) em conjunto com secretarias estaduais, destacou a inovação do projeto que mapeia, pela primeira vez, todo o potencial solarimétrico do estado.

O trabalho foi idealizado pelo senador Davi Alcolumbre (União-AP), atual presidente do Congresso Nacional, e tem sido apontado como peça-chave para atrair grandes investidores ao mercado de energias renováveis, com impacto direto no desenvolvimento sustentável da região amazônica.

A elaboração do Atlas nasceu como resposta ao apagão de 2020, que expôs a fragilidade da matriz energética amapaense. Com base em estudos técnicos detalhados, o material reuniu informações inéditas em 76 páginas e foi produzido em parceria com o Instituto Senai de Inovação em Energias Renováveis (ISI-ER).

“Esse Atlas é a concretização de um sonho de transformar o Amapá em potência energética do Brasil. É um estudo que mostra o extraordinário potencial do nosso estado, abre portas para investimentos e fortalece nossa segurança energética”, destacou Alcolumbre.

Para a construção do mapeamento, foram instaladas estações de medição em municípios estratégicos como Santana, Laranjal do Jari, Porto Grande, Ilha de Maracá e Tartarugalzinho. As informações coletadas são transmitidas em tempo real e podem ser acessadas em uma plataforma digital, garantindo transparência e suporte a novas pesquisas.

O coordenador de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação do ISI-ER, Antonio Medeiros, enfatizou a importância da ferramenta:

“Trata-se de um banco de dados robusto que abre caminho não só para projetos solares, mas também para a expansão de parques eólicos na Margem Equatorial. O Atlas é estratégico para todo o Norte do país”.