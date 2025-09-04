Banda AVT emociona público da Expofeira com homenagem a Reginaldo Rossi

A apresentação, que garantiu à banda o segundo lugar em sua categoria, foi um espetáculo à parte.

Por RODRIGO DIAS

O público da 54ª Expofeira do Amapá viveu uma noite de emoção e nostalgia durante a 3ª edição do festival de bandas marciais e fanfarras. Entre marchas e coreografias, a Banda Marcial Show da Escola Estadual Dr. Alexandre Vaz Tavares (AVT) se destacou com uma performance vibrante em homenagem ao “Rei do Brega”, Reginaldo Rossi.

A apresentação, que garantiu à banda o segundo lugar em sua categoria, foi um espetáculo à parte. Ao som de A Raposa e as Uvas, músicos e dançarinos uniram coreografias ensaiadas, luzes nas mãos e a ousada criação das chamadas “baterias humanas”, que impressionaram pela sincronia e originalidade. A plateia respondeu de pé, em aplausos calorosos à inovação da banda, que conseguiu misturar a disciplina com o ritmo contagiante do brega.

Mais do que o resultado na competição, a AVT conquistou o público ao mostrar que a verdadeira vitória está na capacidade de emocionar e inovar. O tributo a Reginaldo Rossi provou que a arte pode romper barreiras e conectar gerações, transformando o festival em um palco de expressão criativa e talento.