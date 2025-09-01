Bandidos invadem casa e matam morador com tiro no peito

Crime ocorreu na noite de domingo (31), no Bairro Ipê, zona norte de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

A Polícia Civil do Amapá busca identificar os autores de um homicídio ocorrido na noite de domingo (31), no Bairro Ipê, zona norte de Macapá.

A vítima foi Emanuel Ferreira Palmeirim, de 24 anos, executado dentro de casa, na Avenida Angelim, com um tiro no peito. Três criminosos chegaram em duas motocicletas; um deles permaneceu do lado de fora dando apoio, enquanto os outros invadiram a residência e cometeram o crime. Em seguida, fugiram sem levar nada.

Segundo o delegado Leonardo Leite, titular da Delegacia de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP), uma das linhas de investigação é de que a ordem para a execução tenha partido do crime organizado, embora a motivação ainda seja desconhecida.

Durante incursões na região, equipes da Rotam tentaram abordar um motociclista em alta velocidade. Ele abandonou o veículo, atirou contra os militares e conseguiu fugir por uma área de mata. A moto possuía restrição de roubo e pode ter sido usada no crime momentos antes.

A DHPP segue investigando o caso. Informações que possam ajudar na elucidação podem ser repassadas pelo disque-denúncia: (96) 99170-4302.