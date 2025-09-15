Banhista desaparece ao mergulhar no balneário da Fazendinha

Caso foi registrado no fim da tarde deste domingo (14), no balneário da zona sul de Macapá.

Compartilhamentos

Por JONHWENE SILVA, de Santana

Um caso de afogamento foi registrado no fim da tarde deste domingo (14), no balneário da Fazendinha, em Macapá. Um homem de 32 anos desapareceu após se distanciar da margem do rio Amazonas, ponto bastante frequentado aos finais de semana. O Corpo de Bombeiros chegou a iniciar as buscas, mas precisou interromper os trabalhos com a chegada da noite.

De acordo com populares, Diego Moraes Teixeira estava tomando banho quando submergiu repentinamente. Algumas pessoas ainda tentaram procurá-lo de forma espontânea, mas não tiveram êxito. Em seguida, o Corpo de Bombeiros deu início às buscas, que foram interrompidas devido à profundidade do local indicado e à falta de visibilidade ao anoitecer.

A corporação, que contou com o apoio de lanchas e mergulhadores, informou que a profundidade da área pode chegar a cinco metros. As buscas foram retomadas na manhã desta segunda-feira (15) e, até o fechamento desta reportagem, Diego Moraes Teixeira ainda não havia sido localizado.