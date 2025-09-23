Barco ancorado no Pirativa leva documentos e serviços a moradores de áreas isoladas

Ação itinerante é do Governo do Amapá e oferta serviços de expedição de documentos sem sair da comunidade.

Ancorado na Vila São Raimundo do Pirativa, o barco do Super Fácil das Águas está garantindo acesso a documentos e serviços essenciais para moradores de comunidades ribeirinhas e quilombolas de Santana. A iniciativa, que começou na segunda-feira (22), prevê cerca de 1 mil atendimentos ao longo de quatro dias.

Na embarcação, a população pode solicitar a nova Carteira de Identidade Nacional (CIN), CPF, Cartão SUS, além de atendimentos do programa TEAcolho e emissão da carteira do TEA. Também estão sendo oferecidos serviços assistenciais e ações de saúde em parceria com o projeto Mais Sorriso.

A preparação da edição envolveu escuta ativa das comunidades. Técnicos visitaram previamente a região para ouvir lideranças locais e definir os serviços prioritários. A ação alcança, pela primeira vez, territórios quilombolas, reforçando o compromisso de levar cidadania a áreas de difícil acesso.

O cronograma inclui atendimentos entre os dias 22 e 25 de setembro, sempre das 8h às 12h e das 14h às 18h, contemplando comunidades como Alto do Pirativa, Nova Esperança, Luizinho, Santo Antônio, Nossa Senhora do Desterro, Cinco Chagas do Matapi, São José do Matapi, além de áreas ribeirinhas, fazendas, sítios e o próprio distrito do Pirativa.

A ação reúne esforços de diferentes órgãos estaduais e conta com apoio da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros para garantir logística e segurança.

“A expectativa é que a iniciativa represente uma grande entrega social, ampliando o acesso a direitos básicos e fortalecendo a presença do Estado junto às populações mais afastadas”, avalia a diretora do Super Fácil, Renata Apóstolo.