Batalhas do Melody agitam público no Festival Equinócio

As Batalhas do Melody incendiaram o sambódromo de Macapá e marcaram a terceira noite do Festival Equinócio da Primavera 2025. O embate reuniu oito grupos de Macapá e Santana e transformou o palco em um espaço de disputa de criatividade, ritmo e presença de palco, arrancando aplausos das torcidas organizadas.

A programação foi aberta com apresentações de dança embaladas por sucessos do brega, tanto os mais atuais quanto clássicos que marcaram gerações. Em seguida, 21 grupos, entre “equipes, famílias e tropas”, levaram a energia do Tecnomelody e do Brega Melody ao Palco Tucupi, mostrando a força da música regional e sua capacidade de atrair público.

“Estamos nos sentindo valorizados, pois conseguimos reunir diversas equipes e ainda organizar uma competição entre os nossos participantes. Isso é um reconhecimento até mesmo cultural”, afirmou Francinei Alcântara, presidente da equipe Farristas.

Além das batalhas, a noite também foi marcada pelas apresentações dos DJs, considerados parte essencial da cena. No comando das aparelhagens, Robson e Luiz Carlos, conhecido como “Experiente”, animaram a multidão com sets que misturaram nostalgia e novidade. “Comandar uma aparelhagem é uma responsabilidade e exige dedicação. É sempre uma satisfação fazer o público se divertir”, disse o DJ Robson.

Nos dois primeiros dias, o Festival já havia reunido grande público com shows nacionais de Jorge Vercilo, Anavitória, Ludmilla e Glória Groove, além de atrações regionais e uma praça gastronômica com oficinas.

A edição deste ano segue hoje (22), último dia, reafirmando o Festival Equinócio como um dos maiores eventos culturais do Amapá, combinando tradição, modernidade e a força da música popular.