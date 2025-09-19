Belém passa por ‘faxinaço’ nas ruas às vésperas da COP30

Mutirão do Dia Mundial da Limpeza reúne voluntários e mobiliza escolas para chamar atenção ao descarte correto de resíduos

Por PEDRO PESSOA, de Belém

Um grande “faxinaço” está marcado para Belém neste sábado (20), Dia Mundial da Limpeza, data reconhecida pela ONU e celebrada em mais de 200 países. A ação ganha relevância extra porque a capital paraense se prepara para a COP30, conferência climática que colocará a Amazônia no centro das atenções globais.

A cidade enfrenta um desafio diário: Belém produz cerca de 1 mil toneladas de lixo por dia, mas recicla apenas 8 toneladas. Em 2024, a situação chegou a uma crise, com empresas contratadas pela prefeitura para a coleta de resíduos incapazes de atender a demanda, deixando ruas e bairros da capital em alerta.

O Dia Mundial da Limpeza quer mudar esse cenário, pelo menos simbolicamente. A programação começa às 8h, no Centro Cultural Sesc Ver-o-Peso, com a abertura oficial. Depois, voluntários se concentram na Praça Waldemar Henrique e seguem em mutirão pelas ruas do centro, recolhendo lixo e chamando atenção da população para o descarte correto e a preservação do meio ambiente.

Além do mutirão, o evento terá apresentações culturais, oficinas, recreação infantil e atividades físicas. O envolvimento da educação é outro destaque: mais de 30 mil estudantes da rede pública do Pará participarão entre sexta e sábado.

O movimento faz parte de uma mobilização nacional do Instituto Limpa Brasil, que neste sábado ocorrerá em 22 cidades, além de outras 37 cidades que já tiveram atividades ao longo da semana. Também estão previstas ações em municípios do interior, na Região Metropolitana e em praias como Salinas e Outeiro.