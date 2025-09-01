Bezerra nasce na Expofeira, vira mascote do evento e precisa de um nome

A mascote já pode ser visitada no pavilhão dos animais, no curral coberto de número 28.

Por RODRIGO DIAS

Uma nova vida chegou para simbolizar a 54ª Expofeira do Amapá. Na madrugada de domingo (31), uma bezerra saudável da raça Nelore nasceu no Parque de Exposições da Fazendinha, trazendo um novo significado de renovação e prosperidade para a maior feira de negócios da Amazônia, acreditam os produtores. O animal se tornou a mascote oficial do evento.

Para celebrar a novidade, o Governo do Estado lançou uma campanha nas redes sociais convidando a população a escolher o nome da mascote. A ideia é que a escolha reflita o sentimento de esperança e orgulho dos amapaenses diante dos novos investimentos e projetos da atual gestão.

“Queremos que a população participe desse momento, escolhendo um nome bonito e simbólico, à altura dessa celebração”, destacou a secretária de Desenvolvimento Rural, Beatriz Barros.

O parto foi acompanhado por uma equipe de veterinários de plantão. Segundo o médico veterinário Carlos Napoleão, da SDR, o processo durou cerca de cinco horas e ocorreu de forma natural.

“Estamos cuidando dos animais, monitorando regularmente seu bem-estar para que a filhote e a mãe tenham uma vida longa”, explicou.

A campanha de escolha do nome será realizada nas redes sociais oficiais do Governo do Amapá. Após o período de sugestões, uma votação definirá o nome vencedor, que será anunciado durante a programação oficial da feira.

A mascote já pode ser visitada no pavilhão dos animais, no curral coberto de número 28.