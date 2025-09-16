Bombeiros localizam corpo de homem desaparecido no Rio Amazonas

O cadáver foi removido e encaminhado à Polícia Científica, onde passará pelos trâmites legais antes de ser liberado para o velório.

Por JONHWENE SILVA, de Santana

Após dois dias de buscas, o Corpo de Bombeiros do Amapá localizou, nesta terça-feira (16), o corpo de Diego Moraes Teixeira. Ele havia desaparecido no último fim de semana, enquanto tomava banho no rio Amazonas, na região do balneário da Fazendinha.

As buscas começaram logo após o comunicado do possível afogamento, mas precisaram ser interrompidas durante a noite. Populares indicaram que o ponto do desaparecimento tinha cerca de cinco metros de profundidade, o que dificultou os trabalhos.

Segundo o major Izídio Júnior, o corpo foi encontrado já em estado de decomposição, a aproximadamente quatro quilômetros do local do desaparecimento, próximo ao canal das Pedrinhas, em meio à vegetação.

O cadáver foi removido e encaminhado à Polícia Científica, onde passará pelos trâmites legais antes de ser liberado para o velório.