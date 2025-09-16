Brigada de incêndio encontra corpo de homem no interior do Amapá

Caso foi registrado no assentamento do Piquiá, área rural da cidade que fica a 300 km de Macapá.

Por JONHWENE SILVA, de Santana

Uma brigada do Prevfogo, do Ibama, sediada no município de Amapá, encontrou nesta segunda-feira (15) o corpo de um homem em estado inicial de decomposição. Os brigadistas atuavam no combate a um incêndio no assentamento Piquiá, área rural da cidade, quando perceberam o cadáver.

Segundo integrantes da equipe, um dos trabalhadores se assustou ao notar o corpo jogado de bruços. Ele chamou os colegas, que acionaram a Polícia Militar. A área foi isolada para a chegada da perícia.

Até o momento, não há informações sobre a identidade da vítima nem sobre a causa da morte. A Polícia Civil iniciou as investigações. Nas proximidades do local do incêndio há poucas moradias, e não se sabe se alguém da região está desaparecido.