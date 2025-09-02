Cadela da polícia encontra 30 kg de cocaína em carga de açaí

Contêiner refrigerado interceptado em Barcarena (PA) tinha como destino a Austrália

Compartilhamentos

Por PEDRO PESSOA, de Belém

O Norte do Brasil voltou a ser alvo de operações contra o tráfico internacional de drogas. Cerca de 30 quilos de cocaína foram encontrados em um contêiner refrigerado carregado com açaí no porto de Vila do Conde, em Barcarena, na Grande Belém. A carga tinha como destino final Sydney, na Austrália.

A ação foi conduzida pela Polícia Federal e Receita Federal, com apoio da cadela K9 Isa, treinada para detecção de entorpecentes. Durante a inspeção, os agentes localizaram 30 tabletes de cocaína, cada um com aproximadamente um quilo, escondidos em um compartimento externo do contêiner. O material foi apreendido e encaminhado para perícia.

De acordo com a Polícia Federal, o porto de Barcarena é considerado um ponto estratégico utilizado por organizações criminosas para escoar drogas produzidas em diferentes regiões do país, aproveitando o intenso fluxo de exportações da Amazônia. Essa rota, que conecta o Norte do Brasil a mercados internacionais, vem sendo alvo constante de monitoramento e operações de repressão.

O Amapá também aparece no radar das investigações. Segundo agentes, o estado é visto como promissor por criminosos e há suspeitas de possíveis rotas já em uso para o tráfico internacional.

As investigações seguem em andamento para identificar os responsáveis pelo envio da droga e desarticular a rede criminosa que utiliza a região amazônica como corredor estratégico para o narcotráfico.