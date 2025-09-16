Capitão acusado de ameaçar comandante tem pedido negado para trancar ação penal

Por SELES NAFES

O Tribunal de Justiça do Amapá negou pedido da defesa para que fosse trancada a ação penal contra um capitão que teria ameaçado dar um tiro em um coronel, neste caso o comandante geral do Corpo de Bombeiros, Pelsondré Martins. De acordo com a denúncia do Ministério Público, a ameaça teria sido feita quando o oficial descobriu que teve o pedido de transferência negado pelo comandante.

O caso envolve o capitão João Carlos de Andrade Freitas, acusado por vários oficiais de ter ameaçado o comandante no dia 8 de julho de 2023, ao saber que não seria transferido para o subcomando do Grupamento Marítimo e Fluvial do Corpo de Bombeiros. O crime teria ocorrido na sede da corporação, na Fazendinha, na frente de várias testemunhas, entre elas dois tenentes e um sargento que comunicaram o fato ao comandante.

Consta no processo que o capitão teria dito: “Ele (comandante) está brincando comigo. Ele não me conhece. Já trabalhei no Iapen. Ele vai saber o motivo de eu ser temido por todos os bandidos de lá. Vou dar um tiro na cara dele”.

A defesa alega que a denúncia foi recebida pelo MP sem provas mínimas, e que a situação teria sido esclarecida entre o capitão e o comandante durante um encontro para discutir o tema, onde ficou claro que não houve ameaça.

O advogado de defesa, Adrian Barbosa, afirmou que não existiu risco real para a suposta vítima, citando entendimento do tribunal em casos semelhantes para desqualificar a acusação de ameaça.

“Além disso, houve um lapso de 63 dias entre o conhecimento do fato e a comunicação, deixando claro que a suposta vítima não se sentia ameaçada”, argumentou.

Ao avaliar o pedido de trancamento da ação penal, o desembargador Carlos Tork entendeu que “há justa causa para o prosseguimento da ação em razão da possibilidade de quebra da cadeia de comando, que no âmbito militar é muito sensível”.