Central de monitoramento reconhece foragido tomando conta de piscina de bolinhas

Por RODRIGO DIAS

O clima de diversão da 54ª Expofeira do Amapá deu lugar a uma cena de perseguição e captura na noite de segunda-feira (1º). Wallas Conceição Santos, de 27 anos, foragido da Justiça com mandado de prisão por roubo, foi preso em situação inusitada: trabalhava em um brinquedo inflável, instalado em uma carretinha, do tipo pula-pula com túnel e piscina de bolinhas.

A prisão foi resultado de uma ação integrada e ágil das forças de segurança. A central de monitoramento da Secretaria de Segurança Pública identificou Wallas no meio da multidão e acionou as equipes do 4º Batalhão da Polícia Militar e do Grupamento Tático Aéreo (GTA).

A Divisão de Inteligência (DI) acompanhou os movimentos do foragido e coordenou o cerco.

“A equipe procedeu à abordagem, ele tentou fugir e foi necessário o uso da força e de algemas para conduzi-lo ao Ciosp do Pacoval, onde foi apresentado à autoridade policial”, explicou o capitão Bryan Fonseca, subcoordenador do GTA.

A ‘brincadeira’ de fugitivo de Wallas Conceição terminou ali, em meio ao riso das crianças e ao clima festivo do evento. Agora, ele está à disposição da Justiça.