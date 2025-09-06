Chegando com cooler de cerveja, foragido por estupro é preso na Expofeira

Compartilhamentos

Por RODRIGO DIAS

Um homem de 40 anos, foragido da Justiça, foi preso na noite de sábado (6) após ser identificado pelo sistema de reconhecimento facial da Polícia Civil durante a 54ª Expofeira do Amapá. Ele chegava ao evento acompanhado da namorada e carregava um cooler cheio de cerveja.

Contra o indivíduo havia um mandado de prisão expedido pela 2ª Vara Criminal de Macapá, em 2022, referente a um processo iniciado em 2019. Ele foi condenado de forma definitiva a 10 anos e 3 meses de reclusão pelo crime de estupro de vulnerável.

De acordo com o delegado Felipe Rodrigues, o crime ocorreu há cerca de cinco anos, no bairro Ipê, zona norte da capital.

“O condenado foi acusado de estupro de vulnerável contra uma criança. Ele havia sido sentenciado a mais de dez anos de prisão. A Polícia Civil realizou a prisão na área da Expofeira, conduzindo o indivíduo à delegacia, onde responderá pelos seus crimes”, explicou o delegado.

Após a captura, o foragido foi levado à delegacia para os procedimentos de praxe e deverá ser transferido ao Instituto de Administração Penitenciária do Amapá (Iapen), onde cumprirá a pena.