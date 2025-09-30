Círio de Nazaré 2025 terá esquema especial de saúde na romaria fluvial e terrestre

Estrutura preparada pelo Samu estadual inclui ambulancha equipada para emergências em meio à travessia pelo rio Amazonas, além de ambulâncias, UTI móvel e equipes médicas.

Compartilhamentos

Da REDAÇÃO

O Círio de Nazaré 2025 contará com um esquema especial de saúde – montado pelo Governo do Amapá – para garantir a segurança dos milhares de fiéis que participam das romarias fluvial e terrestre em Macapá. A estrutura preparada pelo Samu estadual inclui ambulâncias, UTI móvel, equipes médicas e uma ambulancha equipada para emergências em meio à travessia pelo rio Amazonas.

Na Romaria dos Rodoviários, será disponibilizada uma ambulância de suporte avançado com profissionais preparados para atender intercorrências durante o trajeto. Já na Romaria Fluvial, que reúne embarcações no rio Amazonas acompanhando a imagem de Nossa Senhora de Nazaré, os fiéis terão à disposição uma ambulancha de prontidão, equipada para resgates e situações de urgência. Ainda no mesmo dia, à tarde, a Romaria dos Motociclistas contará com o suporte de uma Unidade de Suporte Intensivo (UTI Móvel).

A tradicional procissão do Círio de Nazaré, no domingo, também terá assistência reforçada. O percurso de quatro quilômetros, entre o Santuário de Fátima, no bairro Santa Rita, e a Igreja de São José, no Centro de Macapá, contará com duas ambulâncias, uma de suporte avançado e outra de suporte intensivo, além de equipes médicas e de enfermagem de prontidão para acompanhar os devotos.

De acordo com o diretor do Samu estadual, Donato Farias, toda a preparação segue protocolos técnicos voltados à proteção da população.

“Estamos mobilizando equipes especializadas para cada etapa do Círio, tanto em terra quanto na água. Nosso objetivo é garantir que a população possa viver esse momento de fé com a tranquilidade de saber que terá atendimento rápido e eficiente em caso de necessidade”, destacou.

Programação

– Sexta-feira, 10 – Romaria dos Rodoviários (manhã)

– Sábado, 11 – Romaria Fluvial e Romaria dos Motociclistas (à tarde)

– Domingo, 12 – Procissão do Círio de Nazaré