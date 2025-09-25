Clécio diz que pesquisa do petróleo e gás deve durar 6 meses

Governador explica decisão do Ibama e afirma que Petrobras ainda precisa ajustar plano de proteção à fauna para obter licença

Compartilhamentos

Por SELES NAFES

O governador Clécio Luís (SD) explicou, nesta quinta-feira (25), os desdobramentos da decisão do Ibama que aprovou as simulações de acidente da Petrobras, realizadas no início do mês na costa do Amapá. De acordo com o governador, depois que o Ibama licenciar a pesquisa, a Petrobras vai levar algo em torno de seis meses para analisar a viabilidade do óleo a partir do primeiro poço de sondagem.

Ontem (24), o governo foi comunicado pelo Ibama sobre a aprovação da Avaliação Pré-Operacional (APO) realizada durante vários dias a 175 km de Oiapoque e a 550 km da Foz do Rio Amazonas. Apesar de aprovar os protocolos e atendimentos em todos os acionamentos, o instituto fez ressalva sobre o tratamento de animais típicos da região amazônica. A Petrobras ficou de retificar o plano até amanhã (26).

“Foram dois ajustes. Um foi feito imediatamente, e o outro em pouco tempo será ajustado para que o Ibama possa emitir a licença de pesquisa. Não será produzido petróleo para comercializar, mas para pesquisar para ver que tipo de óleo e quantidade nós temos”, explicou.

“Isso vai demorar em torno de seis meses. Aí sim, a Petrobras trará um navio plataforma para extrair, produzir, industrializar e vender para que a Petrobras se mantenha entre os líderes do mercado gerando royalties, empregos e novas cadeias produtivas.”