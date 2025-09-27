Clécio muda cúpula da Segurança Pública do Amapá

Por SELES NAFES

O governador Clécio Luís (SD) fez uma troca de posições importante na área da segurança pública do Amapá. Ele promoveu o delegado Cézar Vieira, que deixa o cargo de delegado-geral de polícia para assumir a Secretaria de Segurança Pública. A nomeação foi publicada no Diário Oficial da última quinta-feira (25).

Vieira estava à frente da Polícia Civil desde o início do mandato de Clécio, em 2023, e agora substitui o delegado Daniel Marsili, que ocupava interinamente a pasta após a saída de José Neto, que havia pedido exoneração em julho para assumir a função de juiz em Goiás.

Na mesma edição do Diário Oficial também foi publicada a nomeação de Marsili como novo delegado-geral da Polícia Civil.

Como delegado geral, Cézar Vieira conduziu dezenas de operações contra o crime organizado, com papel destacado no combate |às facções e situações de crise.