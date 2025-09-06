Colisão entre picape e caminhão na BR-210 resulta em morte

A vítima, que estava na picape, ficou presa às ferragens e teve o óbito confirmado ainda no local.

Por RODRIGO DIAS

Um grave acidente registrado neste sábado (6), no quilômetro 80 da BR-210, trecho entre Macapá e Porto Grande, deixou uma vítima fatal. A colisão frontal ocorreu por volta das 11h40 e envolveu uma picape e um caminhão.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o condutor da picape trafegava no sentido decrescente da rodovia quando invadiu a faixa contrária e bateu de frente no caminhão-caçamba, que seguia no sentido contrário.

A vítima, que estava na picape, ficou presa às ferragens e teve o óbito confirmado ainda no local. A identidade não foi divulgada pela PRF.

Equipes de resgate e perícia foram acionadas. A rodovia ficou parcialmente interditada até a retirada dos veículos e conclusão dos trabalhos.