Com 20 anos de Expofeira, vendedora de bebidas se destaca com internet via satélite

Por RODRIGO DIAS

Aos 52 anos, Leila Lobato é exemplo de empreendedorismo e adaptação. Com 27 anos de experiência no ramo de bebidas, participa da Expofeira há nada mais nada menos que duas décadas – desde 2005. Neste ano, decidiu dar um passo além e adotou uma solução tecnológica para enfrentar um problema recorrente: a instabilidade da internet móvel durante o evento, que prejudica os pagamentos eletrônicos, principalmente via pix.

O alto fluxo de visitantes compromete a conexão de dados, o que frequentemente resulta na perda de vendas. Para contornar a dificuldade, Leila investiu em um equipamento de última geração para oferecer internet via satélite em sua barraca. A novidade beneficia não apenas o negócio, mas também os clientes, que agora conseguem realizar pagamentos e outras transações com mais agilidade.

“Se você não inova, fica para trás. No ano passado perdi muitas vendas porque a internet não funcionava. Este ano, investi em internet via satélite. Assim, se o cliente tem dificuldade para pagar, eu disponibilizo a senha, ele acessa e consegue comprar”, contou.

A estratégia já apresenta resultados. O que antes era prejuízo pela falta de conectividade, agora se traduz em crescimento nas vendas. Leila também faz questão de reconhecer a importância do evento para o fortalecimento do seu trabalho.

“As vendas foram ótimas, graças a Deus. Tenho que agradecer ao Governo do Estado por essa oportunidade de estarmos aqui mais uma vez. Só sucesso a Expofeira”, comemorou.