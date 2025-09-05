Com homenagem a Marília Mendonça diante de multidão, show de Henrique e Juliano marca história da Expofeira

Arena Rio Amazonas ficou completamente lotada para receber a dupla sertaneja em uma das noites mais emocionantes do evento.

Da REDAÇÃO

Com uma homenagem emocionante à cantora Marília Mendonça, a dupla Henrique e Juliano protagonizou uma das noites mais marcantes da Expofeira do Amapá. O show reuniu uma multidão na Arena Rio Amazonas, no Parque de Exposições da Fazendinha, em Macapá, e entrou para a história do evento pela forte conexão entre os artistas e o público.

A apresentação, que durou pouco mais de duas horas, começou com o sucesso “Última Saudade”, entoado em coro pelos fãs. Ao longo do espetáculo, a dupla trouxe sucessos que marcaram carreira, como “Na Hora da Raiva” e “Cuida Bem Dela”.

O ápice da noite veio quando Henrique e Juliano interpretaram “Flor e o Beija-Flor”, em tributo a Marília Mendonça, falecida em 2021, ovacionados por milhares de vozes que se uniram em emoção.

“É sempre uma alegria imensa estar com essa galera do Norte, que canta com o coração. A energia do Amapá é diferente, é única. Esse show é por vocês e por quem deixou saudade, como a nossa eterna Marília”, declarou Henrique, arrancando aplausos do público.

A movimentação começou cedo. Ainda no início da tarde, fãs se aglomeravam para garantir um bom lugar. Entre eles estava a pedagoga Nataly Oliveira, de 29 anos, que chegou às 15h com amigas para ficar próxima ao palco.

“Trouxemos água, lanches, tudo para aguentar até a hora do show. Vale cada segundo estar perto deles. Ouvir Henrique e Juliano ao vivo é uma emoção que não dá pra explicar”, disse.

Naturais de Palmeirópolis, no Tocantins, Henrique e Juliano começaram a carreira ainda adolescentes, inspirados pelo sertanejo clássico e nomes como João Paulo & Daniel. O reconhecimento nacional veio em 2012, com canções como “Vem Novinha” e “Separa, Namora”. Desde então, a dupla se consolidou como um dos principais nomes do sertanejo universitário, acumulando sucessos como “Vidinha de Balada” e “Liberdade Provisória, e conquistando milhões de fãs em todo o Brasil.