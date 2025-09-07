Com show pirotécnico, Jorge & Mateus iniciam despedida da Expofeira 2025

O palco, montado no Parque de Exposições da Fazendinha, recebe a turnê comemorativa de 20 anos de carreira dos artistas.

Da REDAÇÃO

A noite deste domingo (7) ganha contornos históricos na Arena Rio Amazonas, com milhares de vozes acompanhando Jorge & Mateus no espetáculo que encerra a 54ª Expofeira do Amapá. Um show pirotécnico, às 21h, antecedeu a entrada da dupla sertaneja, incendiando a expectativa e preparando o público para uma apresentação memorável.

O palco, montado no Parque de Exposições da Fazendinha, recebe a turnê comemorativa de 20 anos de carreira dos artistas, que entregam um repertório repleto de sucessos românticos, como “Troca” e “Pra Sempre Com Você”. O público canta em coro cada verso, transformando a arena em um imenso espetáculo coletivo.

Este é o último show nacional da edição 2025 da Expofeira e marca a despedida do evento, que durante oito dias movimentou a economia do estado e reuniu milhões de pessoas. A apresentação também tem um simbolismo especial: Jorge & Mateus se preparam para uma pausa por tempo indeterminado, dedicando-se à família após duas décadas de trajetória marcante na música sertaneja.

Com a arena lotada e clima de celebração, a Expofeira começa a se despedir em grande estilo.