Com “sim” ao nascer do sol na orla de Macapá, casal emociona: “Lá foi nosso 1º beijo”

Cerimônia emocionante reuniu amor, fé e simbolismo na Fortaleza de São José, ao amanhecer, diante do Rio Amazonas.

Por RODRIGO DIAS

Macapá foi palco de um casamento que está encantando as redes sociais e provando que o amor, assim como o sol, nasce para todos. Em uma cerimônia íntima e cheia de simbolismo, Débora Alves e Alexandre Alves disseram “sim” ao amanhecer, tendo como cenário a Fortaleza de São José de Macapá e o imenso Rio Amazonas.

Naturais do Pará, mas moradores do Amapá, o casal se conheceu na capital e construiu aqui sua história de amor e companheirismo. Juntos há quase 12 anos, escolheram a orla de Macapá para oficializar a união por um motivo especial.

Como fotógrafos, a Fortaleza sempre foi um cenário marcante no trabalho dos dois, mas foi também o lugar onde o relacionamento começou a florescer.

“Lá foi nosso primeiro beijo. A Fortaleza simboliza força e resistência. O sol nascendo representa nossa reconstrução e o fortalecimento do nosso amor”, contou Alexandre, durante uma breve pausa na lua de mel.

A cerimônia foi planejada nos mínimos detalhes. A equipe de decoração iniciou os trabalhos às 3h da manhã, e toda a preparação dos noivos foi cronometrada para que o “sim” coincidisse com o nascer do sol. O resultado foi um cenário já deslumbrante, transformado em algo ainda mais mágico.

O casamento teve dois momentos: o civil, realizado na sexta-feira (12), na própria Fortaleza, e o religioso, no sábado (13), na Catedral de São José. As fotos e vídeos se espalharam rapidamente nas redes sociais, emocionando amigos, familiares e desconhecidos.

“Recebemos com muita gratidão e ainda com o coração cheio de alegria todos os momentos”, disse Alexandre. O noivo revelou ainda a frase que virou lema da celebração: “É o meu sonho”, repetida várias vezes pela noiva ao longo dos preparativos.

A realização desse sonho contou com a colaboração de diversos profissionais locais, evidenciando a força e o talento dos empreendedores do Amapá. Mais do que um casamento, a celebração se transformou em uma obra de arte viva, unindo fé, amor e natureza em um espetáculo inesquecível.

Ficha técnica da cerimônia

Vídeo: @nosbastidores.monimoutinho

Fotografia e Filmagem: Equipe Alexandre Alves Fotografia (@dyego_rahan, @vitorguedesfotografo, @luizstnjr, @_orodrigogomes, @phfilmes.fmk)

Decoração: @lalufestass

Assessoria: @cerimonial_vanessacoutinho

Cerimonial: @cerimonialericaguedes

Maquiagem: @hamorjacob

Vestido: @ronyalenk

Sapato: @alexandrebirman

Joias (brinco e cabelo): @miguelalcade

Terno: @p8noivos

Juíza de Paz: @thaynaramaciel.celebrante

Welcome Boss: @boss.drinks

Papelaria: @graficapolicores