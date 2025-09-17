MUDANÇAS NA LEGISLAÇÃO

Comissão do Senado pauta PL que reduz tarifas de energia na Amazônia

17, setembro, 2025
Senador Lucas Barreto (PSD) propõe usar aportes da Eletrobras para compensar limitações territoriais e preservação ambiental da região
Por SELES NAFES

A Comissão de Infraestrutura do Senado pautou para análise o projeto de lei de 2023, de autoria do senador Lucas Barreto (PSD-AP), que propõe a redução das tarifas de energia elétrica em estados da Amazônia Legal. A medida prevê o uso de parte dos aportes anuais da Eletrobras, hoje destinados apenas a projetos de geração e navegabilidade, também para subsidiar diretamente a conta de luz da população.

Pelo texto, 60% dos R$ 295 milhões anuais investidos pela Eletrobras até 2031 seriam aplicados na redução das tarifas em estados onde mais de 60% do território é formado por terras indígenas e unidades de conservação, como o Amapá. A proposta altera a Lei nº 14.182/2021, que trata da privatização da Eletrobras, para garantir que a política energética leve em conta as limitações impostas à exploração econômica da região.

Na justificativa, Barreto lembra que o Amapá sofreu em 2023 uma proposta de reajuste de 44% na conta de luz, e que o Sul do Brasil já recebe subsídios para compensar pequenas distribuidoras sem escala econômica.

Não é possível concordar com essa discriminação e ignorar que a Constituição Federal estabelece como objetivo fundamental construir uma sociedade livre, justa e solidária”, defendeu o senador.

O projeto, agora em debate na comissão, é considerado estratégico para corrigir disparidades regionais e reconhecer o papel preservacionista da Amazônia, oferecendo alívio às famílias e empresas da região Norte.

Seles Nafes
