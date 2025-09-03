‘Compre dELAS’: selo valoriza mulheres que transformam trabalho em sustento

A primeira-dama Priscilla Flores, idealizadora do movimento, destacou a importância da ação para inclusão econômica e fortalecimento feminino

Por ELDER DE ABREU

O selo “Compre dELAS” chegou à 54ª Expofeira do Amapá para reconhecer e fortalecer empreendimentos liderados por mulheres, muitas delas mães e chefes de família que encontram no empreendedorismo uma forma de sustento e independência. A iniciativa busca incentivar a sociedade a valorizar produtos e serviços feitos por mulheres, transformando a visibilidade em oportunidades concretas de crescimento econômico.

A primeira-dama Priscilla Flores, idealizadora do movimento, destacou a importância da ação para inclusão econômica e fortalecimento feminino.

“O objetivo é incentivar que todas nós priorizemos os produtos e serviços de outras mulheres, que em sua maioria são verdadeiras batalhadoras, muitas vezes atuando na informalidade. O Compre dELAS surge como uma estratégia de fortalecimento do empreendedorismo feminino no Amapá, destacando a importância da autonomia, da visibilidade e da valorização econômica de mulheres que transformam seu trabalho em sustento para suas famílias”, afirmou.

As primeiras empreendedoras contempladas já celebraram a iniciativa. Surya El Hossn, do Pijamas Hollywood, disse que receber o selo foi uma confirmação de que seu trabalho está no caminho certo. Andressa Ruhane, da Mimos Bem Nascido, ressaltou que o reconhecimento permite divulgar ainda mais seu trabalho artesanal a um público maior.

Durante a Expofeira, o selo pode ser resgatado no stand do Coletivo ELAS, das 18h às 20h, mediante cadastro rápido. Além disso, uma equipe feminina percorre os estandes do Parque de Exposições para engajar outras empreendedoras e ampliar o alcance da iniciativa, garantindo que mais mulheres tenham seus negócios reconhecidos e valorizados.