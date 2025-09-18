Comunidade fecha buraco, mas descaso gera lixão e prejudica transporte público

Caso transtorna a vida de moradores, pedestres, ciclistas e condutores no bairro Novo Horizonte, na zona norte de Macapá.

Por RODRIGO DIAS

Moradores da Rua Iracema Castro Santos, no bairro Novo Horizonte, zona norte de Macapá, convivem com indignação e preocupação diante do abandono de uma das principais vias da região. O trecho, no cruzamento com a Avenida Hermes Monteiro da Silva, que antes integrava a rota do transporte público, foi tomado por entulho e lixo, virando um lixão a céu aberto.

Pneus, sofás, caixas d’água e restos de construção se acumulam no local há semanas, agravando a revolta da comunidade. Durante a apuração da reportagem, um homem foi flagrado despejando material em um carrinho. Questionado, alegou que se tratava de protesto, mas, na prática, descartava lixo de um serviço de limpeza de quintal.

Segundo o morador Ezio Martins, que vive há 30 anos no bairro, o problema começou com um buraco na pista.

“A população fez o reparo inicial. Depois, a prefeitura fez uma nova intervenção, mas em 20 dias o buraco reabriu, mostrando a má qualidade do serviço. Já aconteceram dois acidentes, porque os veículos desviavam e os motociclistas acabavam colidindo”, relata.

Para evitar novos acidentes, a comunidade fechou o buraco de forma improvisada, mas logo o espaço passou a ser usado como depósito irregular de lixo. Parte do descarte, afirma Ezio, é feito por ambulantes que prestam serviços de limpeza de quintais.

O temor agora é que o material acumulado seja incendiado, provocando riscos à saúde e ao meio ambiente.

“Essa rua é de extrema importância para nós, moradores, pois há muitos buracos e precisamos do transporte público”, reforça Ezio.

A principal reivindicação da comunidade é a revitalização da via, com limpeza da área e reparo definitivo do asfalto, para que o transporte público volte a circular e a rua seja utilizada em segurança por motoristas e pedestres.

A prefeitura de Macapá ainda não se pronunciou sobre o caso.