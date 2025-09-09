Concurso: Prefeitura contrata instituto que teve contrato rompido em Porto Grande

Instituto Ágata foi alvo de questionamentos no município de Porto, que suspendeu concurso por falta de documentos e garantias de segurança

Compartilhamentos

Por SELES NAFES

A prefeitura de Macapá surpreendeu os concurseiros de plantão ao anunciar a contratação do Instituto Ágata como banca organizadora do concurso da Guarda Municipal, que ainda não tem data nem para lançamento de edital. Trata-se da mesma instituição que já havia sido contratada pela Prefeitura de Porto Grande, mas o contrato foi rompido em janeiro deste ano pelo novo gestor do município.

Na época, a administração municipal de Porto Grande justificou que a empresa não apresentou os documentos e garantias de segurança necessárias para assegurar a realização do certame. A medida levou à suspensão do concurso público que havia sido lançado pela gestão anterior, de José Maria Bessa (PDT).

Apesar desse histórico, a Prefeitura de Macapá anunciou no dia 29 a contratação do Instituto Ágata como responsável pelos próximos concursos municipais. Segundo a gestão, a escolha foi baseada em critérios técnicos e no compromisso de avançar com a política de valorização do serviço público.

O anúncio gerou comparações imediatas entre as duas experiências. Em Porto Grande, o rompimento do contrato ocorreu ainda na fase preparatória, antes mesmo da realização das provas, levantando dúvidas sobre a capacidade operacional da instituição. Já em Macapá, a prefeitura afirma ter cumprido todas as etapas legais e assegurado que a banca atenderá às exigências administrativas e jurídicas.