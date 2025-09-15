Conheça a nova orla de Itaubal: lazer, turismo e convivência em um só lugar

Espaço revitalizado promete se tornar cartão-postal do município com áreas de esporte, cultura e bem-estar

O Amapá ganhou no último sábado (13) um novo cartão-postal: a orla do município de Itaubal (120 km de Macapá), totalmente revitalizada, que agora oferece um ambiente moderno, seguro e atrativo para moradores e visitantes.

Para chegar em Itaubal (partindo de Macapá) é necessário dirigir pela Rodovia AP-70 e depois pela AP-340. Ambas são asfaltadas e em bom estado. Itaubal é famoso pelo majestoso Macaoari, rio de águas esverdeadas que atrai banhistas e impulsiona o turismo com bons hotéis e restaurantes.

A orla da cidade foi reformulada para ser um ponto de encontro voltado ao lazer, ao turismo e à convivência social, reunindo equipamentos urbanos que prometem transformar a rotina da cidade.

A obra, que recebeu investimentos de quase R$ 2 milhões, contou com recursos do senador Davi Alcolumbre (União-AP) e do governo do Amapá. Pavimentação, paisagismo, iluminação em LED, quadra para práticas esportivas, academia ao ar livre e espaço para caminhada foram implantados para dar nova vida à orla.

“Esse é um dos maiores sonhos de Itaubal que conseguimos realizar. Um espaço que vai valorizar nossa cidade e proporcionar mais qualidade de vida à população”, afirmou o prefeito Jaisom Picanço.

Mesmo sem estar presente à inauguração, por compromissos em Brasília, Alcolumbre ressaltou o impacto da obra.

“Estamos entregando um espaço multifuncional, preparado para o lazer, o esporte e a convivência. Isso representa bem-estar e oportunidade para novas manifestações culturais e turísticas”, disse.

Com a reforma, a orla de Itaubal passa a ser não apenas um espaço de lazer, mas também uma vitrine de potencial turístico, abrindo novas perspectivas para eventos, atividades recreativas e o fortalecimento da economia local.