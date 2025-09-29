Conheça as Embaixadoras: 25 mulheres disputam o Miss dos Bairros 2025, em Macapá

Neste ano, 25 candidatas assumem o papel de embaixadoras de suas comunidades, desfilando não apenas a beleza, mas também a história, a identidade e os valores dos bairros.

Compartilhamentos

Por RODRIGO DIAS

Mais do que um concurso de beleza, o Miss dos Bairros 2025 celebra sua 10ª edição transformando a passarela em palco de representatividade e impacto social em Macapá. Criado pelos irmãos Felipe e Moisés Santos, o evento chega à década de existência sob a organização de Felipe Santos e Caio Calado, preservando a proposta original de unir estética, cidadania e cultura.

Neste ano, 25 candidatas assumem o papel de embaixadoras de suas comunidades, desfilando não apenas a beleza, mas também a história, a identidade e os valores dos bairros que representam. A ideia é clara: a coroa deve simbolizar a força coletiva da cidade.

“É um verdadeiro encontro da diversidade de Macapá, valorizando a beleza, a diversidade e o protagonismo das mulheres dos bairros”, afirmou o organizador Felipe Santos.

O compromisso social acompanha o concurso desde sua criação, por meio do projeto “Beleza pelo Bem”, que promove ações solidárias e visitas a instituições como o Abrigo São José e a Casa da Hospitalidade. Nesta edição, a solidariedade já deu o tom: o lançamento oficial do Miss, realizado no último sábado (27) no Macapá Shopping, arrecadou mais de 300 quilos de alimentos, que serão destinados ao Centro Maria Imaculada, creche no bairro Cidade Nova I que atende crianças e adolescentes de 3 a 17 anos.

A grande final está marcada para dezembro. A vencedora receberá R$ 15 mil em prêmios, incluindo R$ 3 mil em dinheiro, além de cursos de formação, tratamentos estéticos, a coroa exclusiva da DMD Criações e a faixa assinada pelo mestre Edilon Sampaio.

Mais do que um título, a nova Miss dos Bairros será a representante oficial das comunidades de Macapá, assumindo uma agenda social e cultural ao longo de todo o ano.