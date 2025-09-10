Conhecido como ‘Frango’, suspeito de roubo e tráfico se agarra à mãe, mas acaba preso

O flagrante ocorreu na tarde desta terça-feira (9), no bairro Marabaixo IV, zona oeste de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

Dois suspeitos em fuga abandonaram uma sacola com 30 porções de maconha e, em seguida, foram perseguidos por uma patrulha do 8º Batalhão da Polícia Militar do Amapá. O flagrante ocorreu na tarde desta terça-feira (9), no bairro Marabaixo IV, zona oeste de Macapá.

Ao perceberem a aproximação da viatura, os indivíduos deixaram os entorpecentes em via pública e começaram a correr pelas ruas do bairro. Nesse momento, os policiais desembarcaram para capturá-los.

Durante a perseguição, um dos suspeitos, de 14 anos, se rendeu. Já o comparsa, identificado como Alessandro Costa de Matos, conhecido como “Frango”, de 18 anos, entrou no quintal da própria casa e, para tentar dificultar a ação policial, agarrou-se à mãe.

Em seguida, quando estava sendo levado para fora da propriedade, agarrou-se ao ferrolho do portão, dificultando mais ainda a captura. Mesmo assim, acabou preso.

De acordo com a polícia, “Frango” é suspeito de envolvimento em roubos na região e de integrar uma facção criminosa. Informações repassadas pelo serviço de inteligência da PM indicavam que dois indivíduos estariam comercializando drogas na Travessa Beija-Flor, esquina com a Avenida Círio de Nazaré. Eles foram descritos como jovens de bermuda jeans e camisa preta, que costumavam correr ao avistar viaturas policiais chegando ao local.