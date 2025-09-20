COP30: Plataformas que ignoraram recomendação para baixar preços viram alvo de ação judicial

Airbnb e Hotéis.com reduzem preços em até 30% após recomendação do governo

Por PEDRO PESSOA, de Belém

As plataformas de hospedagem Airbnb e Hotéis.com anunciaram a redução média de 22% nas diárias em Belém, com a previsão de chegar a até 30% no próximo mês. A medida é resultado de uma recomendação feita pelo Governo do Estado e pela Ordem dos Advogados do Brasil-PA (OAB-PA), em resposta às denúncias de preços abusivos para hospedagem durante a COP30.

Além da queda nos valores, as duas empresas também adotaram mecanismos para aumentar a transparência. A partir de agora, os usuários serão alertados quando os anúncios apresentarem preços acima da média estipulada para o período da conferência. O objetivo é que os visitantes possam identificar práticas abusivas e buscar alternativas mais acessíveis.

Segundo a recomendação, o parâmetro usado para definir valores aceitáveis foi o preço cobrado durante o Círio de Nazaré, considerada a alta temporada da capital paraense. A referência estabeleceu como teto até três vezes o valor praticado nesse período. A orientação teve respaldo em precedentes do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e foi encaminhada às principais plataformas do setor.

No entanto, Booking.com e Agoda não responderam ao pedido. Por isso, as duas empresas foram alvo de uma ação civil pública ajuizada nesta quinta-feira (11), podendo enfrentar multas e restrições. De acordo com a OAB-PA, a omissão pode gerar danos à imagem institucional das companhias, acusadas de conivência com aumentos predatórios.

Avanço nas confirmações de delegações

O preço da hospedagem vinha sendo apontado como um dos principais entraves para a participação de países na COP30. Algumas nações chegaram a anunciar delegações reduzidas ou a ameaça de não enviar representantes.

Após as medidas de controle e negociação, o cenário começou a mudar. Nesta semana, o número de confirmações quase dobrou, chegando a 135 países dos 196 membros da ONU. Para a vice-governadora Hannah Gassan, a ação conjunta entre os governos estadual e federal foi determinante.

Segundo ela, cada país recebeu a oferta de leitos com diárias de até US$ 200, com pacotes que variam entre 10 e 15 vagas por delegação. A medida, avalia, tem sido fundamental para garantir que os negociadores possam participar da conferência em condições mais adequadas.

Estrutura em andamento

Enquanto a questão da hospedagem avança, as obras da Blue Zone, área destinada às delegações oficiais no Parque da Cidade, seguem em ritmo acelerado. Mais de 70% da estrutura já foi concluída.

É nesse espaço que, em novembro, líderes mundiais circularão para definir acordos e compromissos sobre o futuro do planeta, no que promete ser uma das COPs mais desafiadoras dos últimos anos.