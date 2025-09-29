Corpo de criança é encontrado e comove população de Cutias

Parente retirou corpo e chorou sobre Landella Dafiny, de 2 anos, foi localizado após intensas buscas que mobilizaram guarda-vidas e mergulhadores

Por RODRIGO DIAS

O município de Cutias do Araguari foi palco de uma tragédia nesta segunda-feira (29) com a confirmação da morte da pequena Landella Dafiny Pires Marinho, de apenas 2 anos. O corpo da criança, que estava desaparecida desde o domingo (28), foi encontrado hoje à tarde, na orla da cidade que fica a cerca de 130 km de Macapá.

Landella Dafiny havia desaparecido enquanto tomava banho com o pai no balneário local, no Rio Araguari. A informação de que o corpo boiou encerra um período de angústia para a família e mobilização para as equipes de resgate.

Landella foi vista pela última vez por volta das 15h de domingo, vestindo um maiô azul com detalhe rosa. Segundo relatos, a mãe da criança, Ingrid Pires Ferreira, percebeu o sumiço e imediatamente acionou a equipe de guarda-vidas de plantão no balneário.

As buscas começaram imediatamente. O comandante da guarnição, tenente Fabrício, informou que, inicialmente, foi realizada uma varredura superficial nas margens do rio.

A operação ganhou reforço ainda na noite de domingo, por volta das 22h, com a chegada de mergulhadores. Os trabalhos seguiram até a madrugada, com interrupção por volta de 1h, e foram retomados nas primeiras horas da manhã desta segunda-feira, às 5h30.

Por conta da mobilização e da comoção na cidade, o último dia de programação do Festival do Pirarucu foi cancelado pela prefeitura.

A notícia do encontro do corpo da menina, que boiou e foi localizado à tarde, traz um desfecho doloroso para o caso. As circunstâncias exatas do afogamento e do encontro do corpo devem ser investigadas pelas autoridades competentes.