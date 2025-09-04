Costureiras de Tartarugalzinho levam peças únicas inspiradas na África Brasileira para a Expofeira

O estande reúne camisas, vestidos, macacões, brincos, tapetes e guardanapos, peças únicas que misturam identidade cultural e criatividade artesanal no Pavilhão ExpoAmazônia.

Por ELDER DE ABREU

Costureiras de Tartarugalzinho transformaram a tradição da costura em vitrine cultural na 54ª Expofeira do Amapá. Reunidas na Cooperativa Casa da Costura das Regiões dos Lagos, elas apresentam uma coleção inspirada na moda afro-brasileira, com peças únicas que misturam identidade cultural e criatividade artesanal.

O grupo é formado exclusivamente por mulheres. São 13 integrantes que, sob a liderança da presidente Jackerlana de Brito Pena Rocha, de 26 anos, vêm consolidando um trabalho iniciado há cerca de três anos no município.

O estande reúne camisas, vestidos, macacões, brincos, tapetes e guardanapos, todos confeccionados com dedicação em mais de duas semanas de preparação para o evento.

Para muitas das cooperadas, a Expofeira é a primeira grande oportunidade de contato com o público em larga escala.

“Para mim está sendo a maior experiência da vida. Nunca esperaria estar aqui. Ver as pessoas elogiando e comprando nossos produtos já é uma grande conquista”, disse Jackerlana.

A presença no Pavilhão ExpoAmazônia – espaço dedicado à economia criativa e à promoção de iniciativas ligadas à sustentabilidade e à COP30 – abre novas portas para o grupo. Turistas e visitantes já demonstraram interesse em encomendar as peças.

“São peças únicas, mas podemos produzir sob medida para qualquer lugar do Brasil”, destacou a presidente.

As roupas da cooperativa estão à venda com preços a partir de R$ 115. O estande funciona diariamente durante os nove dias de Expofeira, das 16h à meia-noite, no Pavilhão no Pavilhão ExpoAmazônia, no corredor da Economia Solidária.