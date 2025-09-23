Cozinheiro desaparecido é encontrado morto em área de mata

Polícia Civil investiga o caso. Corpo foi achado em área de mata da comunidade de São Paulo, zona rural de Cutias do Araguari, a cerca de 130 km de Macapá.

Compartilhamentos

Por RODRIGO DIAS

A Polícia Civil do Amapá abriu investigação para apurar a morte de Erisvaldo Garcês Gomes, encontrado no início desta semana em uma área de mata da comunidade de São Paulo, zona rural de Cutias do Araguari. Ele estava desaparecido desde 13 de setembro.

Segundo o delegado Aluísio Aragão, o desaparecimento foi comunicado pelo irmão da vítima. A polícia trabalha agora para esclarecer as circunstâncias e a causa da morte, sem descartar nenhuma linha de investigação.

Testemunhas relataram que Erisvaldo trabalhava como cozinheiro na construção de uma cerca em uma fazenda. Na noite anterior ao sumiço, ele teria apresentado um surto e precisou ser contido por colegas.

O corpo foi resgatado e encaminhado para perícia, que deverá apontar a causa exata da morte. O delegado destacou que o laudo pericial será fundamental para a continuidade do inquérito.

Até o momento, a única informação pessoal de Erisvaldo confirmada nos autos é que ele era homossexual. A polícia segue colhendo depoimentos e reunindo provas para desvendar o caso.