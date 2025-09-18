Crianças de escola municipal enfrentam calor, falta de cadeiras e aluguel atrasado; pais protestam

Segundo os responsáveis, alunos são dispensados mais cedo por causa da falta de estrutura.

Por LEONARDO MELO

Crianças da Escola Municipal Sandra Tolosa, no bairro Infraero 2, zona norte de Macapá, estão sendo dispensadas mais cedo das aulas por causa do calor insuportável dentro das salas.

A situação, agravada pela falta de ar-condicionado em funcionamento, cadeiras e até pelo atraso de cinco meses no aluguel do prédio, levou pais e professores a protestarem por soluções imediatas.

O calor é apontado como o principal motivo da dispensa antecipada dos alunos. Um professor, que preferiu não se identificar, relatou que a permanência das crianças em sala se tornou inviável.

“Ninguém aguenta de calor aqui na sala. A gente é obrigado a dispensar as crianças mais cedo”, afirmou.

Além do clima, a falta de estrutura também preocupa. A dona de casa Aliane Negrão, mãe de um estudante, lembrou que a escola não possui prédio próprio e já enfrentou problemas graves em outras sedes.

“No último prédio onde ela funcionava, houve três princípios de incêndio. A gente até ajudou na mudança para esse prédio novo, achando que as coisas iriam melhorar, mas não foi o que aconteceu”, lamentou.

Outro problema relatado é a ausência de cadeiras. Rosy Santos contou que sua filha, que teria o primeiro dia de aula na unidade, acabou sendo dispensada porque não havia lugar para sentar.

“O professor não quis receber ela porque a sala estava lotada. Seria o primeiro dia de aula dela aqui. Já nem sei se vão aceitar ela”, desabafou.

Diante da precariedade, pais se reuniram em frente à escola na tarde de quarta-feira (17) para cobrar providências. Eles pedem condições mínimas de infraestrutura, climatização adequada e regularização do aluguel do prédio, para que os filhos possam estudar com segurança e dignidade.

A Secretaria Municipal de Educação não se pronunciou até a publicação desta matéria.