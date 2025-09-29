Criminoso ordena saída de testemunhas e executa jovem em praça pública de Macapá

A execução ocorreu por volta de 15h45, no bairro Nova Esperança, onde a vítima morava, na região sul de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

Um jovem de 22 anos foi assassinado a tiros na tarde desta segunda-feira (29), na zona sul de Macapá. A execução ocorreu por volta de 15h45, no bairro Nova Esperança, onde a vítima morava.

De acordo com testemunhas, Luiz Henrique dos Santos Gonçalves estava sentado na pracinha da Rua Secundino Campos quando um criminoso conhecido como “Torto” se aproximou, mandou que as pessoas ao redor se afastassem e, em seguida, abriu fogo contra ele.

Luiz Henrique morreu na hora. Segundo o perito criminal Odair Monteiro, o corpo apresentava cerca de seis perfurações de pistola calibre .40. Policiais do 6º Batalhão informaram que o jovem já havia sobrevivido a um atentado anterior e, recentemente, vinha recebendo ameaças de traficantes.

O atirador fugiu correndo e, até o fechamento desta matéria, ainda não havia sido localizado. Equipes das polícias Civil e Militar realizam buscas na região. O caso é investigado pelo delegado Paulo Moraes, da Delegacia de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP).