Criminosos retiram corpo de carro e deixam no meio da rua

O caso ocorreu na noite deste domingo (14), nas proximidades de uma área conhecida como Zeca Diabo, no bairro Araxá, zona sul de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

O corpo de um jovem, aparentando ter entre 18 e 20 anos, foi desovado no meio da rua por criminosos ainda não identificados pela polícia. O caso ocorreu na noite deste domingo (14), nas proximidades de uma área conhecida como Zeca Diabo, no bairro Araxá, zona sul de Macapá. A vítima, ainda não identificada, vestia apenas uma camisa branca e cueca.

De acordo com testemunhas, os criminosos chegaram em um carro de passeio escoltado por uma motocicleta, retiraram o corpo de dentro do veículo e o deixaram em via pública, na Travessa Nova Esperança, esquina com a Avenida Equatorial.

Quando militares do 1º Batalhão e agentes da Delegacia de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP) chegaram ao local, o grupo já havia fugido. A perícia constatou que a vítima foi morta com tiros e facadas, principalmente na região do pescoço.

A suspeita é de que o crime esteja relacionado à guerra entre facções, já que a área onde o corpo foi abandonado é considerada reduto de um grupo criminoso.

Ninguém foi preso até o momento, e o caso segue sob investigação da Polícia Civil.