De feirante à empresária: ex-moradora de área de ponte faz sucesso com biscoitos de castanha

Simone Barreto está com seu stand e seus saborosos produtos dentro do pavilhão ExpoAmazônia.

Compartilhamentos

Por ELDER DE ABREU

No meio de tanta inovação e negócios sustentáveis que marcam a ExpoAmazônia, um dos espaços mais visitados da 54ª Expofeira do Amapá, uma história chama atenção de quem passa pelo pavilhão: a de Simone Barreto, dona da marca Simone Biscoitos.

Com sorriso no rosto e muita simpatia, ela recebe cada visitante em seu estande, onde apresenta os biscoitos de castanha que hoje abastecem grandes redes de supermercados do estado. Simone é um exemplo vivo de como empreender pode transformar realidades sem abrir mão da simplicidade e das raízes.

“Eu trabalho com cinco modelos diferenciados de biscoitos, alguns recheados com goiabada ou chocolate, mas o tradicional de castanha ainda é o mais vendido”, conta a empresária.

Mas a caminhada de Simone começou bem antes do sucesso. Há 14 anos, ela era feirante no Buritizal, vendendo de tudo um pouco na Feira do Agricultor. Entre farinha, tapioca e castanhas, os biscoitos artesanais conquistavam clientes fiéis. O tempo passou, a ideia cresceu e, com apoio do Sebrae, ela estruturou a empresa, investiu em embalagens mais atrativas, formalizou a produção e deu início à escalada no mercado.

“Eu sempre gostei de empreender, mesmo tendo me formado em enfermagem. Quando vi que meus biscoitos faziam sucesso e que havia demanda, resolvi arriscar. Graças a Deus, deu certo”, completa Simone.

Hoje, ela é dona de uma fábrica, que funciona atrás da sua casa, no bairro dos Congós, zona sul de Macapá, com selo de qualidade e dois funcionários fixos. A aceitação dos produtos é tanta, que o quintal da casa já não comporta a demanda. Por isto, ela planeja abrir uma unidade maior para ampliar a produção.

“A matéria-prima vem do interior, mas a produção é toda aqui em Macapá, na fábrica que fica atrás da minha casa. Tudo dentro dos padrões de qualidade e com o Selo Amapá, garantindo segurança e gerando empregos. Antes era tudo artesanal e limitado. Hoje forneço para três grandes redes de supermercados em Macapá e para comércios de Santana, Porto Grande e Mazagão. Ver meu produto chegar a tanta gente me faz ter certeza de que deu certo”, orgulha-se.

A transição de feirante à fornecedora de grandes redes trouxe mudanças profundas na vida dela e da família: com o crescimento dos negócios, Simone saiu da área de ponte, onde morava com o marido e o casal de filhos, para conquistar uma vida mais estruturada, com casa própria na terra firme, transporte próprio e novas perspectivas para a família.

“Meus dois filhos, de 17 e 6 anos, estão com futuro mais estruturado, e isso me deixa muito feliz”, celebra.

Quem quiser entrar em contato para fechar negócios com a Simone Biscoitos, o número comercial é 96 991546952.

ExpoAmazônia

Histórias como a de Simone se conectam ao propósito da ExpoAmazônia, pavilhão que mostra como o Amapá pode gerar emprego, renda e oportunidades mantendo a floresta em pé. O espaço reúne projetos de bioeconomia — como castanha, cacau, açaí e óleos vegetais —, além de iniciativas de turismo ecológico e científico, sempre valorizando a biodiversidade local.

Com cenografia que encanta e um ambiente voltado para negócios, a ExpoAmazônia se tornou uma vitrine para empreendedores apresentarem seus produtos ao grande público e também estreitarem parcerias entre si. Mais que um espaço de exposição, é um palco de histórias inspiradoras, como a de Simone, que começou vendendo biscoitos simples na feira e hoje colhe os frutos de um empreendimento de sucesso.