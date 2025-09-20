Defesa Civil testa sistema de alerta por celular no Amapá

Celulares vão tocar sirene e exibir aviso neste sábado; ação faz parte da fase de demonstração do sistema

Da REDAÇÃO

A população de quatro municípios do Amapá vai participar, a partir deste sábado (20), da fase de demonstração do Defesa Civil Alerta, um sistema que envia mensagens sonoras e visuais diretamente para celulares em situações de risco. A iniciativa tem como objetivo ampliar os canais de comunicação em casos de grandes eventos naturais ou desastres, garantindo mais rapidez na mobilização da comunidade.

O recurso já funciona desde o ano passado em estados das regiões Sul, Sudeste e Nordeste, e agora começa a ser implementado também no Norte do país. No Amapá, os municípios contemplados nesta primeira fase são Macapá, Santana, Laranjal do Jari e Tartarugalzinho.

Durante o teste, previsto para iniciar às 15h, celulares conectados às redes 4G e 5G dentro da área de cobertura das operadoras de telefonia vão receber uma notificação. A mensagem trará a informação de que se trata de um ensaio do sistema, enquanto o aparelho emitirá uma sirene para chamar a atenção dos usuários.

De acordo com a Defesa Civil, a proposta é facilitar o acesso da população a informações de emergência, especialmente em comunidades mais vulneráveis a enchentes, temporais e outros desastres naturais.